"Op mijn leeftijd niet 'te zot' doen" ROLAND HURTECANT (79) FIETST 12.400 KM NAAR VLADIVOSTOK JOERI SEYMORTIER

23 april 2018

04u29 0 Aalter Roland Hurtecant uit Bellem wordt volgende maand 79 jaar, en viert dat met een bijzondere fietsreis. Hij gaat maar liefst 12.400 kilometer fietsen, over Moskou naar Vladivostok. Hij wou dat vorig jaar al doen, maar toen vond hij geen 'andere zotten'. Hij zal ongeveer 100 dagen fietsen, van 16 mei tot en met 29 augustus.

Meer dan drie maanden zal de 79-jarige Aalternaar op de fiets zitten, met een gemiddelde van 130 kilometer per dag. Rustdagen zijn er niet.





"Ik wou deze unieke fietsreis vorig jaar al doen, maar ik vond toen niemand die mee wou doen", vertelt Roland Hurtecant. "Nu is het mij wel gelukt en kan ik eindelijk zeggen dat mijn ultieme fietsdroom toch zal uitkomen. Ik fiets eerst 3.000 kilometer naar Moskou, samen met 68-jarige Japanner Yoshio Okada. Daar moeten we op 7 juni toekomen. De trip van Aalter naar Moskou rijden we zonder volgwagen, en met een minimum aan bagage. Ik mag echt niet meer dan negen kilo bagage mee hebben. In Moskou komt Helmut Sulz (57) er dan bij. Van 10 juni tot en met 29 augustus fietsen we dan met ons drie van Moskou over Irkoetsk naar Vladivostok. Nog eens goed voor 9.400 kilometer. Ik had graag ook een Belg of een Nederlander mee gehad, maar er heeft zich niemand gemeld. Niet iedereen ziet dat zitten of kan zich drie maanden vrij maken, natuurlijk."





Door zeven tijdzones

Vorig jaar wou Hurtecant niet alleen aan het avontuur beginnen. Dat vond hij te gevaarlijk. "Je moet echt constant goed geconcentreerd op de fiets zitten", zegt Roland. "De 'Siberische highway' is op veel plaatsen echt druk. Zeker bij het naderen en uitrijden van grote steden, zoals Perm, Yekaterinburg of Novosibirsk. De route is perfect uitgestippeld en loopt in grote trekken langs de Siberische spoorweg. Het wordt echt uniek. Drie mannen van drie nationaliteiten, doorkruisen Europa en Rusland met de fiets. We rijden door vier klimaatzones en maar liefst zeven tijdzones."





Zelfdiscipline

"Om zoiets te doen moet je echt graag fietsen, veel zelfdiscipline hebben, mentaal zeer sterk staan, en vooral naar je lichaam luisteren. Zeker als je 79 jaar bent, moet je niet 'te zot' doen. Het wordt een hele uitdaging om je voortdurend te focussen."





Hurtecant is altijd al sportief geweest en bereidt zich niet echt speciaal voor. "Ik rijd nu gewoon regelmatig duurtochten van vijf tot zes uur, en af en toe eens een fietstocht van tien uren. En ik slaap ook minstens negen uren per nacht. Ik eet natuurlijk ook gezond, want ik wil echt in topvorm aan dit avontuur beginnen. Ook al hoop ik tijdens de reis 's avonds vooral ook in al die verschillende landen van de streekkeuken te kunnen proeven", zegt Roland Hurtecant nog.