"Onze winkels blijven perfect bereikbaar" CENTRUMWERKEN BEÏNVLOEDEN HANDELAARS KOMENDE MAANDEN NIET JOERI SEYMORTIER

21 april 2018

03u00 0 Aalter De centrumwerken in Aalter zijn nu officieel begonnen, maar in het winkelcentrum is daar (nog) niets van te merken. Toch heeft Aalter het imago dat er tegenwoordig in elke straat gewerkt wordt, en dat beginnen de handelaars te voelen. "Maar de winkels zijn perfect bereikbaar", klinkt het in koor.

Met de grote werken aan het oprittencomplex van de E40 en de start van de centrumwerken heeft Aalter meer dan ooit het imago dat je nergens nog door kan, van de ene omleiding in de andere gestuurd wordt, en dat je er beter niet komt als je er niet moet zijn. Maar niets is minder waar. De centrumwerken zijn begonnen in de Bellemstraat en daar heeft de winkelkern voorlopig dus geen last van.





"Onze winkels in de Stationsstraat, de Boomgaard, Lostraat en omgeving zijn perfect bereikbaar", zegt Carline d'Hertoge van wijnwinkel Quinta das Vinhas op de Boomgaard. "Er wordt overal gecommuniceerd dat de centrumwerken begonnen zijn, en dat boezemt heel wat mensen schrik in. Maar de eerste maanden wordt er enkel in de Bellemstraat gewerkt, dus zeker tot aan de zomer is er in de winkelstraten niets aan de hand. We horen dat klanten er voor weg blijven, maar dat is nergens voor nodig. De winkels in het centrum zijn perfect bereikbaar en er is zowat overal parking aan de deur."





De handelaars klagen en zagen niet, en willen net een positieve boodschap brengen. "Mensen die in Aalter wonen weten waar ze door kunnen, maar klanten van buiten de gemeente hebben soms schrik", zegt Lies De Spiegeleire van Boetiek Liliane. "Nergens voor nodig, maar Aalter heeft nu het imago tegen. We voelen dat in de winkel."





Weer vlottere circulatie

Waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) heeft alvast goed nieuws. "Het kruispunt van de Bellemstraat met de Molenstraat is net weer opengesteld voor het verkeer", zegt burgemeester Hoste. "Dat zal de circulatie in het centrum al weer een pak vlotter en gemakkelijker maken. Nu schuiven de werken stap voor stap op in de Bellemstraat. Zeker tot aan de zomer wordt er daar gewerkt, en dus niet in de winkelstraten. Hier en daar zijn er in de winkelstraten nog wat werken aan de nutsleidingen, maar daarvoor moeten de straten niet afgesloten worden. Onze handelaars zijn dus perfect bereikbaar, en verdienen in deze moeilijke periode zeker wat extra steun."





De effectieve werken in de winkelstraten zijn pas voor de tweede helft van dit jaar. Maar ook dan wil de gemeente alles doen in nauw overleg met de handelaars, om de winkels zo bereikbaar mogelijk te houden. Elke week zal er een werfcafé georganiseerd worden met een stand van zaken van de werken.