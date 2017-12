"Moeilijkste dagen uit mijn 40-jarige carrière" AANNEMER VAN TORNHAUT WIL GRONDIG ONDERZOEK NA ONGEVAL MET KRAAN MATHIAS MARIËN EN JELLE HOUWEN

02u38 0 Foto Jelle Houwen Aannemer Dirk Van Tornhaut uit Aalter kwam zelf de schade opmeten in Nieuwpoort. Aalter Aannemer Dirk Van Tornhaut van het gelijknamige bouwbedrijf in Aalter beleeft de moeilijkste momenten uit zijn 40-jarige carrière. Het is zijn bedrijf die de nieuwe residentie neerpoot waar de omgevallen torenkraan in Nieuwpoort stond opgesteld. "Ook voor ons dit een drama", zegt Dirk. "Hier heb ik niet van geslapen."

Op de hoek van de Meeuwenlaan met de Zeedijk in Nieuwpoort-Bad verrijst sinds het voorjaar residentie Infini, een flatgebouw gericht op luxe-appartementen. Aannemer Van Tornhaut kreeg de opdracht toegewezen om de flats neer te poten. Hij deed beroep op specialist Neremat uit Izegem, die de hijskraan kwam leveren. Woensdagavond gebeurde het ondenkbare: tijdens een hevige storm met rukwinden boven de 100 kilometer per uur viel de kraan om. Balans: drie volledig verwoeste verdiepingen van een flat, zware schade elders, maar vooral een 75-jarige vrouw die het leven liet.





Wakker liggen

"Ik kan u verzekeren: hier heb ik twee nachten niet van geslapen", vertelt Dirk. "Dit is een drama. En dan bedoel ik vooral voor het menselijk leed dat werd veroorzaakt. Een vrouw die hierbij het leven laat: het raakt ons allemaal. In eerste instantie gaan mijn gedachten dan ook uit naar de dierbaren van die vrouw en de andere slachtoffers. Maar ook voor ons is dit een drama. We zijn 40 jaar actief in de bouwwereld en hebben op elk moment van de dag 25 van dergelijke kranen staan op werven langs de kust. In al die tijd is daarmee nooit een ongeval gebeurd. En tijdens die voorbije 40 jaren zijn er stormen geweest erger dan deze. Het is voor ons dan ook een raadsel waarom de torenkraan omviel. In eerste instantie is het Neremat die verantwoordelijk is voor de torenkraan, maar wij voeren om de drie maanden een keuring uit. Wel, alles was perfect in orde met de kraan. Ook nadat ze vorige maand al eens in nood ging. Ook toen was alles weer in orde. Wij zijn dan ook vragende partij om snel duidelijkheid te krijgen over wat er gebeurde. Veiligheid is voor ons heel belangrijk."





Dirk denkt persoonlijk dat er extreme weersomstandigheden een rol hebben gespeeld.





Wervelwinden

"We horen van getuigen dat de kraan tegen de wind in stond, maar daar zijn we niet zeker van. Een kraan valt niet zomaar om. De torenkraan stond opgesteld tussen twee andere gebouwen, waarbij de winden die van over zee komen vrij spel krijgen. Ik vermoed dat het zou kunnen dat er tussen die gebouwen wervelwinden ontstonden, die de kraan in een wurggreep hielden. Vergelijk het met een helikopter die plots neerstort zonder duidelijke oorzaak. In ieder geval nemen we onze verantwoordelijkheid: we bieden onze logistieke hulp aan bij de brandweer en de stad Nieuwpoort om de getroffen appartementen snel terug dicht te maken en te beveiligen. We willen helpen waar we kunnen. Dit zijn de moeilijkste dagen uit mijn carrière, geloof me", besluit Dirk.