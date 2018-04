"Meer glijbanen? Een tak is ook vermakelijk" 20 april 2018

02u30 0

Groen klopt bij de gemeente Aalter op tafel omdat de gemeente bij de realisatie van verkavelingen veel meer speelpleintjes moet inplannen voor kinderen en jonge gezinnen. Maar daar heeft waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V) een heel andere mening over. "Er zijn in onze gemeente verschillende speelpleintjes met speeltoestellen, maar dat is niet in elke wijk nodig", zegt Patrick Hoste. "We hebben in Aalter mooie natuur, bossen en open speelruimte. Dat zijn voor kinderen pas egrote speelpleinen. Ik stond onlangs te kijken naar kinderen van drie jaar oud die zich minutenlang konden bezig houden met een tak. Zo laten de kinderen hun fantasie pas werken tijdens het spelen. We moeten echt niet overal wipplanken en glijbanen plaatsen." (JSA)