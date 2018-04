"Meer gasten naar kasteeldomein lokken" OUDE STALLEN HOEVE WIJKEN VOOR EDUCATIEF ONTHAALPUNT JOERI SEYMORTIER

12 april 2018

02u55 0 Aalter Aalter wil meer bezoekers naar het kasteeldomein in Poeke lokken. De stallen van de oude kasteelhoeve worden na honderd jaar gesloopt, en er wordt een nieuwe stal gebouwd. Daarin zal ook een bezoekerscentrum onder gebracht worden. "Nog meer mensen moeten van dit mooi domein kunnen genieten", klinkt het.

De oude kasteelhoeve van Poeke werd zeven jaar geleden al afgebroken, maar de authentieke stallen van meer dan honderd jaar oud staan er nog altijd. Ze zijn helemaal uitgeleefd en moeten dringend vervangen worden. "Het plan is klaar om een volledig nieuwe stal te bouwen, maar het wordt veel meer dan dat", zegt OCMW-voorzitter Luc De Meyer (N-VA). "We zullen ook een soort bezoekerscentrum in de nieuwe stal onderbrengen. De kasteelhoeve ligt helemaal rechts op het kasteeldomein en moet de nieuwe draaischijf worden van het hele kasteeldomein. Er zullen nog meer klassen kunnen ontvangen worden, zodat de kinderen de natuurpracht van het kasteelpark kunnen ontdekken. Je zal er lokale producten kunnen kopen, zoals de honing die nu al in het kasteelpark gemaakt wordt. Mensen mogen vandaag al vrij op en rond het domein van de kasteelhoeve lopen, maar dat wordt nog veel te weinig gedaan. Eigenlijk een prachtig hoekje van ons kasteeldomein, dat veel te weinig gekend is. Met de bouw van de nieuwe stallen willen we veel meer bezoekers naar ons kasteeldomein lokken. Het is een van de mooiste kasteeldomeinen van Vlaanderen, dus we moeten dat veel meer in de verf zetten", vindt De Meyer.





150.000 euro

Dat het OCMW 150.000 euro vrij maakt voor de bouwwerken, is bijzonder. "Dat komt omdat wij van het OCMW ook mensen naar de kasteelhoeve sturen, voor werkbegeleiding", zegt de voorzitter. "Dat gaat van mensen die op de gewone arbeidsmarkt geen job vinden, over migranten, mensen met werkstraffen of jongeren die schoolmoe zijn. Deze kasteelhoeve heeft ook een belangrijke sociale functie."





Jaar werken

De bouwwerken zullen een jaar duren. Parkwachter Niek Van Durme woont, leeft en werkt op de kasteelhoeve en ziet het project volledig zitten. "De oude stallen zijn tot op de draad versleten", zegt Niek. "We hebben hier twee ezels, paarden, zestig schapen en heel wat kippen. Ooit heeft hier op het kasteeldomein nog 120 man personeel gewerkt. Vandaag moet ik alles alleen doen (lacht). Ik woon en werk in het mooiste kasteeldomein van Vlaanderen. Ik wil dat graag delen. Ik wil hier letterlijk 365 dagen per jaar activiteiten en volk over de vloer. Dat zal vanaf volgend jaar kunnen", besluit Niek.