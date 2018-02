'Koningin van de horeca' terug naar de Markt 17 februari 2018

02u48 0 Aalter Kathleen Snauwaert, de uitbaatster van 't Soulistje, opent vandaag restaurant Barz op de Markt in Aalter.

Aalter heeft al heel wat goede restaurants en daar komt vanaf vandaag nog een trendy adresje bij. Kathleen Snauwaert stond eerder al aan de wieg van De Genieter en Chapiteau op de Markt, en runt ook samen met zus Anneleen het succesvolle café 't Soulistje in Aalter. Vandaag begint de 'koningin van de Aalterse horeca' aan een nieuw avontuur en keert ze terug naar de Markt. Barz zit in het pand waar vroeger de viswinkel Wittevrongel huisde. Het werd grondig verbouwd en warm ingericht. Topper is de tafel boven, voor het venster. Wie daar eet, heeft een adembenemend zicht op de hele Markt.





"We zochten naar een concept dat in Aalter nog niet bestond", zegt Kathleen. "We gaan voor een gezellige stek waar je gerust iets kan komen drinken, en kan genieten van tapas en kleine gerechtjes om te delen. We hebben ook culinaire hamburgers, pasta's en salades. We zijn elke dag open van 10 tot 22 uur." (JSA)