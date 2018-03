'Ivona van de Pluba' (92) overleden 05 maart 2018

Ivona Derudder (92) uit Aalter is overleden. Ze stond meer dan 65 jaar in haar kledingwinkel Pluba op de Markt, en werd dan ook door de meeste mensen 'Ivona van de Pluba' genoemd. In 2011 werd Ivona nog door de gemeente in de bloemetjes gezet. Toen was ze 85 en stond ze precies zestig jaar in haar winkel. In de Pluba kreeg Ivona de hulp van schoondochter Mia Slock. Maar zo lang de gezondheid het toeliet, was het toch nog Ivona die met veel overtuiging en commercieel bloed de plak zwaaide. De laatste tijd sukkelde Ivona met de gezondheid en moest ze naar rusthuis Veilige Have verhuizen. Haar uitvaart wordt gehouden op zaterdag 10 maart om 11 uur in de parochiekerk van Aalter. (JSA)