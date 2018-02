"Hoofdstad van Meetjesland? Zeker niet qua mobiliteit" VOLGENS OPPOSITIE LAAT EEKLO ZICH VOORBIJSTEKEN DOOR AALTER JOERI SEYMORTIER

21 februari 2018

02u46 0 Aalter Is Eeklo nog wel langer de hoofdstad van het Meetjesland? Niet als je het aan de oppositiepartijen N-VA en SMS in Eeklo vraagt. Zij vinden dat Aalter die rol meer en meer op zich neemt. Zeker op vlak van mobiliteit. "Eeklo krijgt geen station, maar Aalter krijgt een miljoeneninvestering van de NMBS. Eeklo blijft wachten op de Ring, maar Aalter krijgt wel een nieuw afrittencomplex aan de E40. We staan onderaan de ladder", klinkt het.

De rol van Eeklo als hoofdstad van het Meetjesland veroorzaakte maandagavond een pittige discussie op de gemeenteraad. Het was Peter De Graeve (N-VA) die de stok in het kippenhok gooide. "Waarom laat de stad Eeklo zich steeds meer inpakken door de gemeenten rondom ons, en Aalter in het bijzonder?", vraagt Peter De Graeve zich af. "Zeker op vlak van mobiliteit hollen we achter de feiten aan. Eeklo krijgt het beloofde kopstation tegen 2020 niet, maar Aalter haalt bij de NMBS wel een miljoeneninvestering binnen voor de stationsbuurt. Zonder twijfel zal De Lijn volgen, en heel haar regio-aanbod vooral op het station van Aalter richten in plaats van op Eeklo. Aalter en Knesselare werken ook aan een knip, zodat het vrachtverkeer niet meer langs Ursel en de N499 naar Eeklo zal kunnen komen. De hoofdstad van het Meetjesland staat steeds vaker op de onderste trede van de ladder. Laat dat toch niet gebeuren!"





Eiland

Marc Windey (SMS) doet er graag nog een schepje bovenop. "Pendelaars uit buurgemeenten rijden nu al veel liever naar het station van Aalter, dan dat ze de trein nemen in Eeklo", zegt Windey. "Aalter krijgt een bijkomende parkeertoren aan het station, Aalter krijgt een nieuwe brug over het kanaal en Aalter krijgt een nieuw afrittencomplex aan de E40. En Eeklo blijft maar wachten op die Ring. Alles verschuift naar Aalter, en wij geraken hier in Eeklo meer en meer op een eiland", vindt Windey.





Schepen van Mobiliteit Christophe De Waele (Open Vld) is niet opgezet met de kritiek. "De oppositie is blijkbaar van plan om de titel van hoofdstad snel op te geven, maar wij in ieder geval niet", zegt De Waele.





Afbreuk aan imago

"Neen, wij krijgen het kopstation niet in 2020, maar er zal wel een nieuw concept uitgewerkt worden. We hebben de voorbije jaren in onze stad heel veel grote stappen vooruit gezet. Op heel wat vlakken. Maar als de oppositie graag enkel de negatieve zaken naar buiten brengt, dan doen ze maar. Er zijn geen prijzen te winnen door nog maar eens afbreuk te doen aan het imago van onze stad. Een jammere zaak", vindt schepen Christophe De Waele.





Vindt de oppositie zelf niet dat ze de laatste tijd wel heel erg aan Eeklo-bashing doen. Toch de stad waar zij zelf ook de vertegenwoordigers van zijn? "Wij mogen vanuit de oppositie toch nog altijd onze bezorgdheden uiten", vindt frontvrouw Hilde Lampaert van N-VA. "Het zijn nog altijd de meerderheidspartijen die verantwoording moeten afleggen voor het gevoerde beleid. Niet omgekeerd. Het is zelfs onze taak om de stad te wijzen op het feit dat het in Aalter blijkbaar allemaal vlotter loopt dan in Eeklo", zegt Hilde Lampaert nog.