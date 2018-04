"Geen muur dwars door gemeente" 11 april 2018

In het dossier van de aanleg van een derde en vierde spoor tussen Aalter en Beernem mist Groen Aalter de plaatsing van een nieuwe geluidsmuur langs de sporen. Mieke Schauvliege (Groen) dringt erop aan dat er toch geluidswerende maatregelen komen. "De geluidsmuur staat inderdaad niet in de aanbesteding, maar hij komt er zeker wel", zegt waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V). "Wij willen als gemeente mee beslissen wat daar zal komen en gaan dus in overleg met TucRail. "We willen vooral geen muur dwars door Aalter. We moeten er voor zorgen dat die geluidsmuur geen te grote barrière wordt tussen de nieuwe wijk aan de stationsbuurt en het centrum van onze gemeente. De sporen liggen rond het station van Aalter ook onder het maïsveld en dat is een goede zaak voor het geluid. De geluidsmuur moet er komen, maar hij moet visueel passen. Daarom willen we mee aan tafel zitten", zegt Hoste nog. (JSA)