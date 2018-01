"Fietspaden rond station een ramp" 02u46 0

Groen vraagt de gemeente Aalter om dringend iets te doen aan de slechte staat van de fietspaden, recht tegenover het station.





Daar worden volop nieuwe appartementen gebouwd. De vrachtwagens rijden de fietspaden stuk. "De fietspaden liggen vol verzakkingen en dus bij regenweer vol plassen", zegt Seppe Santens (Groen).





Burgemeester Patrick Hoste (CD&V) kreeg de kritiek al eens op zijn bord en beloofde toen de aannemer aan te spreken. "We zitten daar natuurlijk midden een bouwwerf, dus eenvoudig is het niet", geeft burgemeester Hoste toe. "Dit jaar zorgen we voor een totaaloplossing en gaan we het volledige stationsplein aanpakken en vernieuwen. Het openbaar vervoer, de fietser en de voetganger zullen daar de belangrijkste rol spelen." (JSA)