"Dorpsplein als ontmoetingsplaats" 23 mei 2018

Groen Aalter wil dat de gemeente het dorpsplein van Lotenhulle meer gaat inrichten als een ontmoetingsplaats. Groen wil een herinrichting voor het plein voor de kerk, zodat het meer wordt dan enkel een parkeerplaats. "We zijn niet van plan om het dorpsplein van Lotenhulle helemaal om te gooien", zegt schepen en Lotenhullenaar Dirk De Smul (CD&V). "Het dorp werd in 1998 helemaal vernieuwd en oogt nog altijd mooi en gezellig. We hebben de oude pastorie nu omgebouwd tot kinderopvang, en de tuin achter de opvang wordt een mooi nieuw openbaar parkje. We hebben op het dorp nog twee cafés met gezellige terrassen. Wij hebben echt niet het gevoel dat de inwoners van Lotenhulle vragende partij zijn om daar drastische veranderingen door te voeren", aldus De Smul. (JSA)