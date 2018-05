"Dit hebben we nog nooit meegemaakt" BRANDWEER KRIJGT 250 NOODOPROEPEN NA WOLKBREUK WOUTER SPILLEBEEN

26 mei 2018

02u34 0 Aalter Zo'n 250 oproepen over wateroverlast zijn donderdagavond en vrijdagochtend binnengelopen bij de brandweer van Aalter. Na een hele nacht en ochtend pompen werd gisteren de schade opgemeten. "Zo erg hebben we het nog nooit gezien", vertelt brandweerofficier Ignace Dehaene.

Een plotse wolkbreuk boven het centrum van Aalter zette donderdagavond de tunnel onder de spoorweg, de gangen van het station, de Emmaüsschool en enkele straten volledig blank. In anderhalf uur tijd viel 85 liter regen per vierkante meter. "Omdat zo'n wolkbreuk onvoorspelbaar is, is het onmogelijk om erop te anticiperen", zegt burgemeester Pieter De Crem (CD&V).





In totaal kwamen ongeveer 250 oproepen binnen, zowel van bewoners waar de kelder ondergelopen was als over ondergelopen straten. "De brandweer rukte twintig wagens aan", duidt brandweerofficier Dehaene. "Zoiets hebben we nog nooit eerder gezien, we werden gewoon overstelpt. We werkten de hele nacht door om water weg te pompen en om zandzakjes uit te delen en vrijdagvoormiddag kwamen er nog nieuwe meldingen bij."





De balans is hard. In totaal liepen elf voertuigen vast in het water. Vier mensen, waaronder een kind en een bejaarde vrouw, moesten uit hun voertuigen gered worden door de hulpdiensten omdat het snel stijgende water levensbedreigend werd. Twee pompwagens van de brandweer konden de compleet ondergelopen voetgangerstunnel aan het station tegen 4.45 uur 's morgens leegpompen. Een toestel waar reizigers treintickets kunnen kopen, ging kapot door het water en moet vervangen worden. Ook de lichtborden in de gang raakten beschadigd, maar die kunnen wel nog gebruikt worden.





Aan Loveld in Aalter stond het water de bewoners ook tot aan de lippen. Bij veel bewoners stopte het water met stijgen net voor het binnen liep. Een paar andere bewoners hadden minder geluk en moesten gisteren meubels buiten zetten om te laten drogen.





Boom in beek

"De overstromingen zijn er verergerd door een boom die een tijdje geleden omgewaaid was en over een beek belandde", volgens waarnemend burgemeester Patrick Hoste (CD&V/N-VA). "De beek moest normaal het water sneller afdrijven, maar door de boom was het debiet ervan sterk verminderd. We hadden de eigenaar al een paar keer gevraagd om de boom op te ruimen, maar dat was nog niet gebeurd. Zeer vervelend, want een paar bewoners hebben er nu schade door geleden."





Het gemeentebestuur raadt iedereen die schade geleden heeft aan om zo snel mogelijk aangifte te doen bij de verzekering met foto's en filmpjes als bewijsmateriaal. Of de stortbui als natuurramp wordt erkend door het rampenfonds, valt nog af te wachten. In dat geval zou schade die niet door de verzekering gedekt wordt toch deels vergoed worden door het fonds.