“Dit grapje kost ons 20.000 euro” Radio Max moet Kix worden van rechter Gelijknamige zender in Nederland doet ‘concurrent' proces aan Joeri Seymortier

05 maart 2019

06u14 0 Aalter De regionale radiozender Max uit Aalter heeft een facelift ondergaan, en gaat nu door het leven als Kix. Noodgedwongen, want een rechter had het verdere gebruik van de naam Max verboden. De naamsverandering is een zware dobber voor de zender, want de omschakeling heeft maar liefst 20.000 euro gekost.

Twee jaar geleden werd TopRadio Aalter omgevormd tot Radio Max. Stationmanager Wim Van Geert kon zijn regionale zender verder uitbouwen, en haalde dubbel zoveel luisteraars. Ondertussen is er een bereik van 300.000 muziekliefhebbers. Maar plots mocht de naam Max niet meer gebruikt worden. “In Nederland heb je Max Omroep Nederland en die mensen begonnen plots moeilijk te doen”, zegt Wim Van Geert. “Bizar, want als je de naam Max eens door Google gooit, zie je dat er wereldwijd meer dan honderd radiostations de naam Max hebben. Maar wij klonken blijkbaar te professioneel en waren een te grote bedreiging. Eigenlijk een compliment, maar het breekt ons wel zuur op. De Nederlanders hebben de zaak voor de rechtbank gebracht, en de stakingsrechter heeft ze over de hele lijn gelijk gegeven. Per dag dat we doorgingen als Max, zouden we 500 euro moeten betalen. We konden dus niet anders dan vliegensvlug van naam veranderen. En dat is Kix geworden.”

Mobiele studio

Een radiostation van naam veranderen, doe je niet zomaar. “Dat grapje heeft ons maar liefst 20.000 euro gekost”, zucht Wim Van Geert. “Alle kenwijsjes, jingles en reclamespots moesten door een productiehuis opnieuw gemaakt worden. Er moest een nieuwe website en app komen, er werd een nieuw logo ontwikkeld, en ook al onze merchandising moest veranderd worden. We zijn nog op zoek naar een partner voor het maken van nieuwe vlaggen, stickers en banners. Neem daar ook nog eens de gerechtskosten bij, en we komen al snel aan 20.000 euro. Voor een regionaal station een gigantisch hoog bedrag om kwijt te geraken. We dromen al lang van een mobiele studio, om met Kix meer naar buiten te komen. Maar omdat we zoveel geld kwijt zijn, zal dat nu nog een tijdje duren.”

25 vrijwilligers

Vol goede moed gaan Wim Van Geert en de 25 vrijwillige medewerkers van Kix weer aan de slag, om van Kix een even groot succes te maken als van Max. “De naam Max was echt een begrip, dus het wordt niet gemakkelijk om ook Kix zo sterk op de kaart te zetten. We hebben bewust niets aan de stijl van de zender veranderd, omdat onze luisteraars blijven groeien en de aanpak van onze zender blijkbaar werkt. We willen een radiostation zijn voor het hele gezin en slagen daar ook in. Onze luisteraars willen een vertrouwd geluid, en dat krijgen ze ook bij Kix”, zegt Wim Van Geert nog.

Kix is in Aalter te beluisteren op 104.7 FM, in Eeklo op 106.3 FM en in Maldegem op 105.9 FM. Info: www.radiokix.be.