"Diefstal? Die vrouwen zochten hun fiets" 14 april 2018

02u51 0

Twee Poolse poetsvrouwen staan terecht omdat ze vorig jaar fietsdiefstallen zouden gepleegd hebben in de buurt van het station. Het parket bemachtigde beelden waarop te zien is dat de vrouwen fietsen opheffen en verplaatsen. Volgens de advocate van het duo, dat verstek liet gaan, waren ze op zoek naar hun fietsen. "Waarom voelden ze dan zo grondig aan de fietsen?", wilde de procureur weten. "Ze wilden ze beter bekijken", was het antwoord van de verdediging. De vrouwen riskeren vijf maanden cel en 800 euro boete. (OSG)