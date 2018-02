"Alle kansen die je krijgt grijpen" PIETER DE CREM, BURGEMEESTER AALTER 21 februari 2018

02u45 0 Aalter Titelvoerend burgemeester Pieter De Crem (CD&V) van Aalter reageert opvallend rustig op de lofbetuigingen vanuit Eeklo, over zijn gemeente.

"Ik stap niet mee in het politiek steekspel tussen meerderheid en oppositie van een andere gemeente", zegt Pieter De Crem.





Streekziekenhuis

"Aalter zit inderdaad in volle groei, maar Eeklo evenzeer. Dat ze het nieuwe streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo kunnen houden hebben, is een mooie verdienste. Je moet als stad natuurlijk altijd alle mogelijkheden grijpen die zich aandoen. Bij uitzonderlijke projecten stopt de trein meestal maar één keer. Aalter ligt natuurlijk langs een snelweg, een spoorweg en een waterweg en dat opent veel perspectieven. Hogere overheden zien dat er hier veel gebeurt, en willen daardoor hier zelf ook sneller investeren." (JSA)