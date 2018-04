"320 kilo zware Harley bedwingen geeft kick" 30 VROUWEN MET ICONISCHE MOTOREN OP DORPSPLEIN BELLEM JOERI SEYMORTIER

07 april 2018

02u38 0 Aalter Een Harley-Davidson enkel weggelegd voor stoere binken? Niet als je het vraagt aan Dorine Suttels (52) uit Aalter. Zij organiseert zondag een Harley-rit waarop enkel vrouwen uitgenodigd zijn. "Zo'n machine van 320 kilo bedwingen, geeft echt een kick", zegt Dorine.

Harley-Davidson heeft het niet gemakkelijk. De verkoop zakt al drie jaar na mekaar en de fabrikant van de iconische zware motor heeft het moeilijk om jonge rijders warm te maken, of om nieuwe doelgroepen zoals vrouwen over de streep te trekken. Maar huisvrouw Dorine Suttels uit Aalter is al jaren verknocht aan haar Harley en zou die voor geen ander merk willen ruilen.





Kindje

"Er gaat niets boven rijden op een Harley-Davidson", zegt Dorine. "Die motors zijn echt authentiek en met niets anders te vergelijken. Het geluid van een Harley klinkt voor mij echt als muziek in de oren. Het is natuurlijk een dure hobby. Mijn motor is een 'Softail Deluxe' en kost meer dan 25.000 euro, maar ik verzorg hem dan ook alsof het mijn kind is. Mijn motor weegt 320 kilo. Het geeft me echt een kick om daar controle over te hebben. Een Harley zit laag bij de grond, dus dat is wel gemakkelijk. En ik heb ook zo mijn geheime trucjes. Ik draag bijvoorbeeld laarzen met een verhoogde zool in. Zo ben ik vijf centimeter groter en wordt het een pak gemakkelijker om die machine de baas te zijn. Zo'n dure motoren zijn natuurlijk niet gemaakt om te laten vallen. Je moet dus wel wat evenwicht hebben. Maar wie kan fietsen, kan ook met de motor rijden. Ik rij zelf graag goed door en hou van wat bochtenwerk. Rechte wegen vind ik maar saai."





Macho

Dorine Suttels wil zoveel mogelijk vrouwen warm maken voor de Harley. Ze is lid van Ladies of Harley Benelux (LOH). "Sommige mensen denken nog altijd dat een Harley alleen iets is voor stoere mannen met baarden, maar wij bewijzen het tegenovergestelde", zegt Dorine. "Er wordt natuurlijk nog altijd extra naar vrouwen gekeken, wanneer we met een Harley de baan op gaan. We zijn niet zo macho als heel wat mensen denken."





Zondag staat een rit van 120 kilometer gepland, waarvoor nu al dertig stoere vrouwen ingeschreven zijn. Dorine Suttels heeft die uitgetekend, samen met Nicole Brouwers. Vanuit Bellem rijdt de groep naar Ursel en Knesselare, om dan via Sijsele langs de Nederlandse grens te rijden. Via Boekhoute en Philipinne gaat het verder richting Antwerpen.





Wie de Harley's en de bestuursters wil zien, kan morgen een kijkje nemen op het dorpsplein van Bellem. Rond 9 uur komen de vrouwen aan bij Jules Bar, en om 9.45 uur begint de rit . Info via de Facebookpagina van Dorine Suttels.