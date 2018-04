Zwerfkeien van Noordelijke ijskappen op Grote Markt 13 april 2018

De twintig Zweedse zwerfkeien op de Grote Markt wegen 3 ton per stuk, ze kostten in totaal 8.000 euro en ze zijn waarschijnlijk miljoenen jaren oud. Elk jaar komt de stad wel op de proppen met iets dat in het oog springt. Wie herinnert zich nog de zitbanken met de kleuren van alle politieke partijen? Of de golfbrekers? Al een paar jaar zweert schepen Ann Van de Steen (SD&P) bij zware stenen waar vandalen hun tanden op stukbijten. Al beseft ze wel dat de Aalstenaar eigenlijk liever een permanente oplossing zou zien voor de rotonde, iets zoals een fontein bijvoorbeeld. "Maar dat is jammer genoeg nu nog niet mogelijk. Het volgende stadsbestuur zal de heraanleg van de Grote Markt moeten realiseren en daarin keuzes moeten maken. Wat er met de rotonde gebeurt, zal moeten passen in een grotere visie op de Grote Markt. Eén waar ook de popverbranding van carnaval in past", zegt ze.





Ondertussen moeten we het dus stellen met tijdelijke oplossingen, zoals de Zweedse zwerfstenen, die bovengekomen zijn bij het smelten van ijskappen. "En de critici die zeggen dat we onnodig nog meer CO2 hebben uitgestoten door ze naar hier te laten voeren, die hebben ongelijk. Ze zijn naar Aalst gevoerd door een vrachtwagen die de verplaatsing, moest maken maar die geen lading had", zegt Van de Steen (SD&P). Gelijkaardige stenen komen te liggen aan de Graanmarkt en op de natuurbegraafplaats van Aalst. (RLA)