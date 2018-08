Zwemmen tussen plastic vissen in kelder van De Werf Rutger Lievens

23 augustus 2018

18u00 0 Aalst Sarah Van Overwaelle (30) uit Aalst en Lize Pede (29) uit Gent zijn al drie weken volop aan het bouwen aan een doolhof in de kelder van cultuurcentrum De Werf. Tijdens Cirk! kan jong en oud een stapje zetten in de droomwereld van deze twee - geëngageerde - dames.

Sarah en Lize leerden mekaar kennen op het KASK en maken nu onder de vlag van Het Wolk kindertheater. "Onze voorstellingen hebben altijd een naam bestaande uit vier letters: Stof, Nest, Mist. Wat we in Aalst brengen heet Trip", zegt Sarah. "De stad had ons gevraagd om mee te werken aan een lichtspektakel op de Grote Markt. Het was de bedoeling om een doolhof onder een constructie te bouwen in het midden van de Grote Markt en om daar met licht en donker te spelen. Gaandeweg leek het beter dit te integreren in Cirk!."

Als er een regendruppel valt, en dat valt te verwachten, zal het volk snel naar binnen trekken, naar de kelders van De Werf. Sarah en Lize bouwden er een doolhof in de ruimtes waar vroeger boeken stonden, maar sinds de verhuis van de bib staat het er leeg. "Waar we nu lopen stonden vroeger romans en wat verderop stonden de cd's en dvd's", zegt Sarah terwijl ze door het doolhof stapt. "Je kan het je moeilijk voorstellen hé? Zelfs de mensen van De Werf hadden er moeite mee. We spelen met de locatie. Een grappig uitziende deur krijgt een rol. Het CD-lokaal achter glas is een aquarium."

Te veel plastic in de zee

En dat brengt ons bij de droomwereld waarin Sarah en Lize ons willen meenemen. "De doolhof is misschien wel een beetje donker, maar normaal gezien zullen kindjes er geen schrik hebben. Er is lieve muziek, en we nemen ze mee in ons sprookje. Eigenlijk speelt alles zich af onder water en volgen we tussen de vissen een fonkelend lichtje", zegt Lize. "Er zit ook een boodschap in: er zwemt te veel plastic in de zee. Op onze try-out hadden de kinderen dat heel erg goed begrepen. Het inspireerde hen om thuis aan het knutselen te gaan en onze creaties na te maken."

Dit nieuw soort kindertheater lijkt heel erg geschikt om aan scholen aan te bieden, maar of dat ook in De Werf nog zal kunnen is nog niet bekeken. De stad zoekt een concessionaris om horeca uit te baten in De Werf en als de kelder een café wordt dan is er geen plaats voor een doolhof. "Dit bewijst wel dat we flexibel zijn, en iets kunnen bouwen op maar van elke ruimte", zeggen Lize en Sarah.

Het Wolk tijdens Cirk!:

Vrijdag 24 Augustus 2018 Molenstraat van 18.00u tot 20.00u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Molenstraat van 14.30u tot 16.30u

Zaterdag 25 Augustus 2018 Molenstraat van 18.30u tot 20.30u

Zondag 26 Augustus 2018 Molenstraat van 14.30u tot 16.30u

Zondag 26 Augustus 2018 Molenstraat van 18.30u tot 20.30u