Zwembeurt in nieuw recreatief bad zal 7 euro kosten Rutger Lievens

28 november 2018

15u25 0 Aalst Een zwembeurt in het nieuwe recreatieve stedelijk zwembad van Aalst zal 7 euro kosten. Wie gewoon baantjes komt trekken in het sportbad betaalt het oude tarief, ongeveer 3 euro. Het hogere tarief voor het recreatief gedeelte moet het zwembad betaalbaar houden.

De stad heeft haar vergunningsaanvraag voor het nieuw te bouwen zwembad moeten overdoen. Er was een aanvraag ingediend, maar vanuit de Vlaamse overheid waren er heel wat bedenkingen op vlak van mobiliteit. Berekeningen bij de stadsdiensten houden er rekening mee dat na vijf jaar het zwembad meer dan 500.000 bezoekers per jaar zou kunnen hebben. Zou de Albrechtlaan, een gewestweg, al dat extra verkeer kunnen slikken?

“Er was inderdaad een probleem dus hebben we de vergunningsaanvraag vervolledigd en verduidelijkt en sinds vorige week is die opnieuw ingediend”, zegt schepen van Sport Ilse Uyttersprot (CD&V). “Het dossier loopt, nu is het wachten op de goedkeuring.”

Tarieven

Het stedelijk zwembad bouwen kost 25 miljoen euro. Om dat te betalen wordt deels gerekend op de inkomsten van het recreatieve zwembad. De stad verwacht dat er na vijf jaar meer dan 200.000 bezoekers per jaar dat recreatieve bad zullen induiken. Dat moet per jaar 1,5 miljoen euro opleveren.

Over de tarieven is ook meer info. Scholen en clubs betalen 1,4 euro per persoon, individuele zwemmers die geen gebruik maken van het recreatieve bad betalen rond de 3 euro. Voor het recreatieve bad betaal je 7,1 euro voor een zwembeurt. Uyttersprot (CD&V) bevestigt: “We hebben naar andere recreatieve baden in Vlaanderen gekeken en daar het gemiddelde van genomen. Dan kom je op 7 euro”, zegt ze. “Het is een nieuw tarief en we zullen dat sowieso moeten laten goedkeuren door de gemeenteraad.”