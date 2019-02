Zware schade in keuken na brand, woning tijdelijk onbewoonbaar door rookschade Koen Baten

22 februari 2019

15u19 0 Aalst Een korte maar krachtige keukenbrand in de Steenstraat in Aalst heeft heel wat schade aangericht in een woning. Het vuur brak uit iets voor 14.00 uur vanmiddag aan het fornuis in de keuken. De kinderen, die op dat moment alleen thuis waren, verwittigden de brandweer en konden tijdig het huis verlaten.

Bij aankomst waren er wel al vlammen in de keuken en was het vuur vermoedelijk al even bezig. “We zijn er in geslaagd het vuur snel neer te slaan in de keuken, maar het vuur was wel al goed ontwikkeld waardoor de keuken volledig verloren is", zegt officier David Daelman. “De rest van de woning heeft ook aanzienlijke rookschade opgelopen en is voorlopig onbewoonbaar", klinkt het. In de woonkamer is ook het plafond deels losgekomen door de hitte.

De kinderen werden opgevangen en zullen samen met de ouders vermoedelijk bij familie terechtkunnen tot de nodige herstellingen in de woning zijn uitgevoerd. “De aanpalende woningen hebben geen schade door de brand opgelopen", vult de officier nog aan. De huizen werden wel verlucht. Ook het huis waar de brand is ontstaan werd grondig verlucht door de brandweer. De Steenstraat was tijdens de interventie een tijdlang volledig afgesloten voor alle verkeer.