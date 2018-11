Zware kop-staartaanrijding tussen twee voertuigen op N41 in Hofstade Koen Baten

24 november 2018

23u34 1

Op de N41 in Hofstade zijn deze avond twee voertuigen zwaar in aanrijding gekomen met elkaar. Het ging om een kop-staartbotsing tussen beide voertuigen aan de verkeerslichten. Vermoedelijk merkte de bestuurder de lichten te laat op en reed hij in op zijn voorligger. De schade aan beide voertuigen was bijzonder groot. Het is niet duidelijk of er gewonden vielen bij het ongeval. Beide voertuigen waren alleszins niet meer rijvaardig. De Aalsterse brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan op te ruimen en de brokstukken te verwijderen. Door het ongeval was er lichte verkeershinder in de richting van Aalst.