Zuivelhoeve kiest voor Molenstraat AMBACHTELIJKE BOERDERIJ OPENT WINKEL IN STADSCENTRUM RUTGER LIEVENS

23 mei 2018

02u54 0 Aalst Zuivelhoeve Keymeulen opent in juni een winkel in de Molenstraat in Aalst. Na 25 jaar zetten Joost en Lieven Keymeulen de stap van hun boerderij in Hofstade naar het stadscentrum. "Aalst zit in de lift en lokaal voedsel is hip", zegt Joost.

Joost (52) en Lieven (50) Keymeulen begonnen 25 jaar geleden met hun zuivelhoeve in de Babbelaarstraat in Hofstade. "We hebben geen exacte datum, maar in juni openen we in de Molenstraat onze tweede zaak", zeggen Joost en Lieven. "We mikken op het weekend van 2 juni, tijdens de zomerbraderij, om voor het eerst onze zaak voor te stellen aan de klanten. Dan loopt er hier toch zeer veel volk rond in Aalst. Het valt ons nu al op hoeveel mensen er passeren in de Molenstraat, nu we hier aan de voorbereidende werken bezig zijn", zeggen ze.





Lagere drempel

In de Aalsterse winkel zal alles te verkrijgen zijn wat ook in Hofstade te verkrijgen is. "Alleen zal de drempel veel lager zijn. De zuivelhoeve is populair bij de mensen in de zomermaanden. Als het goed weer is, bezoeken de mensen de boerderij en kopen dan iets in de winkel. Al worden we gedurende de herfst- en wintermaanden soms wel een beetje vergeten. Als de klanten niet naar jou komen, moet je zelf naar de klanten gaan. Dus brengen we een stukje van de boerderij naar Aalst. De winkel in de Molenstraat zal dat ook uitstralen, de inkleding zal doen denken aan de zuivelhoeve. Bovendien zullen er foto's van onze hoeve aan de muur hangen", zegt Joost.





Alles wat er verkocht wordt is ambachtelijk en vers. "Alles is gemaakt met eigen boter en melk. Je zal er 24 soorten ijsjes kunnen proeven, maar ook onze hoevekazen, verse zuivelproducten, yoghurt, boter, karnemelk en platte kaas. Net zoals onze desserts: rijsttaart, tiramisu en chocomousse. Alles zal dagelijks vers worden geleverd. De afstand van de hoeve is niet zo groot en we zullen regelmatig kunnen aanvullen van in Hofstade."





Andere tijdsgeest

Na 25 jaar hebben ze dan eindelijk de stap gezet en dat komt omdat de tijdsgeest er klaar voor is volgens Keymeulen. "Toen wij begonnen werd lokaal geproduceerde voeding stiefmoederlijk behandeld. Iedereen ging naar de supermarkt. Die trend is helemaal omgekeerd nu. Lokaal geproduceerd voedsel kopen is in", zegt Joost. "Aalst is tegenwoordig een bloeiende stad en wij gaan mee in de flow. De Molenstraat is bovendien nog een echte voedingsstraat met parkeerplaatsen voor de deur. Nog een straat van echte zelfstandigen. We zijn hier enorm warm ontvangen en zijn enorm enthousiast over de locatie", klinkt het.





Eerder zette bakkerij Verleysen ook al de stap van een deelgemeente naar de Vrijheidstraat in het stadscentrum.