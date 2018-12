Zonta International Aalst verwelkomt Sint in MPC Sint-Franciscus Rutger Lievens

07 december 2018

15u16 0 Aalst De leden van serviceclub Zonta Aalst brachten een bezoek aan het MPC Sint-Franciscus in Roosdaal, in afdeling ‘De Luwte’, om de Sint te verwelkomen met alle kinderen.

“’De Luwte’ is een kortdag-verblijf voor kinderen en jongeren met een matig, ernstig tot zwaar mentale of meervoudige handicap. Zonta Aalst is Meterclub van ‘De Luwte’ en geeft jaarlijks hun financiële steun aan het project”, aldus Zonta Aalst. “De leden van de serviceclub waren getuigen van de glimlach en het enthousiasme van de kinderen. Door onze bescheiden steun kan ‘De Luwte’ dit extraatje geven aan alle kinderen.”