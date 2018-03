Zonder moeite met hakjes op de Grote Markt 31 maart 2018

03u18 0

Dames die graag schoenen met een hakje dragen, kunnen nu zorgeloos de Grote Markt van Aalst oversteken zonder schrik te moeten hebben tussen de kasseien te blijven steken. Ook rolstoelgebruikers kunnen nu over de Grote Markt zonder met de banden te blijven steken. De stad Aalst liet hiervoor een strook kasseien opvoegen. "Mannen beseffen niet wat het is, maar je moet hier serieus op je stappen letten", zegt Maddy Van Cleempoel, een fervent liefhebber van damesschoenen met een hakje. "Een mooie verbetering, al was het mij nog niet opgevallen. Nu weet ik waar te wandelen", zegt ze. (RLA)