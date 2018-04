Zon schijnt, maar Astridpark blijft dicht NIVEAUVERSCHIL TUSSEN NIEUWE PADEN EN GRAS IS TE GEVAARLIJK RUTGER LIEVENS

07 april 2018

02u33 3 Aalst Het is ideaal weer om met de kinderen naar de speeltuin te gaan, maar het Koningin Astridpark is gesloten. De betonpaden die de stad er liet aanleggen, liggen op sommige plaatsen 20 centimeter boven het gras. Te gevaarlijk voor de senioren, rolstoelgebruikers of jonge kinderen, oordeelt de stad.

De voorspellingen van Frank Deboosere zijn uitgekomen, de paasvakantie begon regenachtig en koud, maar de rest van de vrije tijd wordt het genieten van de zon. Spelen op de vernieuwde speeltuin in het Koningin Astridpark zal er jammer genoeg niet inzitten voor de kinderen, op het hek hangt een bordje "Gesloten wegens werkzaamheden". De stad heeft betonpaden aangelegd in 't Klein Parksken en het parkje was eventjes open deze week, maar er kwam kritiek dat de betonpaden niet veilig waren door het niveauverschil tussen beton en gras en dus ging alles weer dicht.





"Dat is ook gevaarlijk hé", zeggen een paar senioren die aan het hek van het park de toestand bespreken. "Je kan er afvallen en je pijn doen. Jammer voor de kindjes uit de buurt, want met zo een goed weer zou het hier anders vol lopen. Als de zon schijnt komen we hier met een zestal oudere mensen naartoe. Het is altijd dezelfde kliek, we kennen mekaar, en keuvelen dan op 'ons' bankje", zegt Simonne, één van de senioren. Weinig kans dat Simonne en haar groep nu op het bankje geraken, want ze zouden er eerst het betonpad voor moeten afdalen en kunnen zo de berm intuimelen. Willy Van Damme, een andere oudere buurtbewoner, zegt dat de stad pas het park heeft afgesloten na klachten. "De schepen heeft de opening van het onafgewerkt park als onverantwoord moeten ervaren en beloofde maar de heropening te zullen toestaan na volledige afwerking. Ze zou daarvoor de aannemer onmiddelijk aanspreken."





Schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (SD&P) zegt dat het Koningin Astridpark te vroeg is geopend afgelopen week. "Het was een aannemer die het hekje had opengelaten en dus dachten de mensen dat het werk klaar was, maar dat is dus niet zo", zegt schepen Van de Steen. "Het is met de beste bedoelingen dat we deze werken uitvoeren. Voor de rolstoelgebruikers, de minder mobiele mensen zoals senioren en mensen met kleine kinderen. De aannemer is nu met vakantie, maar heeft beloofd om maandag de werken te hervatten. Normaal gezien zullen die een week duren."





De aannemer zal het niveauverschil tussen de paden en het gras wegwerken en de banken terugplaatsen. Zoals het er nu naar uitziet, zal het park pas na de Paasvakantie opnieuw open kunnen gaan.