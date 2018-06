Zomerfeest in Netwerk 08 juni 2018

Kunstencentrum Netwerk in Aalst organiseert op 16 juni het zomerfeest Sunny Side Up. "Ook dit jaar is de Houtkaai opnieuw dé place to be om het begin van de warmste dagen van het jaar te verwelkomen", luidt het bij Netwerk. "Op zaterdag 16 juni is er een filmprogramma door Netwerk Film, er is het Repair Café Aalst, live muziek van Don Kapot, geprogrammeerd door Annelien Vermeir en Toon De Grez, straffe dj's, een kinderworkshop 'Bouw je eigen Dwarsligger', en nog veel meer." (RLA)