Zomereditie Critical Mass Ride trotseert tropische temperaturen voor meer fietsveiligheid Rutger Lievens

26 juli 2018

20u00 1 Aalst Een 150-tal Aalstenaars trokken zich niets aan van de 35°C op de thermometer en vertrokken aan het Begijnhof in groep voor een fietstochtje. Een geëngageerd fietstochtje, want door mee te doen met de Critical Mass Ride steunen ze het pleidooi voor meer veiligheid voor fietsers en betere fietsinfrastructuur in Aalst.

Terwijl de groep fietsers onder meer langs de Watertorenwijk, Keizersplein, Esplanadeplein en Rechteroeverwijk fietste en er af en toe eens een rotonde bezette, was er in het stedelijk museum ook aandacht voor de fiets. Op de aankomstplek van de Critical Mass Ride was er onder meer een tijdrit voor de kinderen. Door het museum.

Gezelligheid stond centraal in deze zomerse Critical Mass, en er zijn al afspraken gemaakt voor een volgende editie op 1 september. De Fietsersbond en Critical Mass Aalst organiseren voor het begin van het schooljaar een Kidical Mass Ride. "Een Kidical Mass is een fietstocht met zoveel mogelijk deelnemers van alle leeftijden: een critical mass speciaal voor kinderen en hun ouders", zegt organisator Tom Calloens. "Met deze actie wil de Fietsersbond bij de aanvang van het nieuwe schooljaar de fietsveiligheid voor kinderen in de spotlights plaatsen. Door in verschillende steden tegelijkertijd met een grote groep kinderen te fietsen richten we de aandacht op de vele kinderen en hun ouders of andere begeleiders die vanaf begin september terug dagelijks naar school fietsen. Die fietstocht verloopt niet altijd in ideale omstandigheden. Onveilige fietsroutes of kruispunten en verkeerschaos aan de schoolpoort zijn de meest gehoorde problemen die fietsers tegenkomen."