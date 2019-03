Zomer.tijd van over.morgen: inspirerende ideeën voor een Melkhuisje 2.0, een huisdierenzoo, een ballonvaart en een generatieloop Rutger Lievens

13u08 0 Aalst Nog geen plannen voor dit weekend? Nu zondag is er ‘zomer.tijd’ van over.morgen in het stadspark van Aalst met een gevarieerd programma: inspirerende ideeën over een Melkhuisje 2.0, een huisdierenzoo, een ballonvaart en een generatieloop.

Burgerplatform over.morgen organiseerde een beperkte architectuuropdracht bij Aalsterse architectenbureaus en verzamelde ontwerpen voor een Melkhuisje 2.0. De resultaten zullen zondag te zien zijn. Over.morgen denkt dat de mogelijkheden van het stadspark op dit moment niet volledig benut worden.

“Het stadspark is immers één van de mooiste plekken van Aalst en misschien wel één van de mooiste parken van Vlaanderen. Een groen long, nagenoeg in het hart van onze stad. Een plek waar wandelaars genieten van de natuur, jeugdbewegingen zich in het weekend uitleven en waar gezinnen graag vertoeven bij de minste zonnestraal”, zegt Joachim Rummens van over.morgen.

“Nu de werken aan de nieuwe Dendersluis stilaan hun einde naderen en De Gerstjens, Osbroek en het Stadspark vanaf dan ook fysiek verbonden zullen zijn, lijkt het over.morgen het ideale tijdstip om verder na te denken over de toekomst van deze drie groene gebieden in de zuidrand. Weinig Vlaams steden hebben immers een dergelijk troef, één die we zeker nog sterker kunnen uitspelen, zowel naar de inwoners van Aalst als naar haar bezoekers”, zegt hij.

Melkhuisje niet enkel horecazaak?

Het Melkhuisje, het café in het stadspark, kan anders bekeken worden. Volgens over.morgen zou het ook een natuurcentrum kunnen zijn bijvoorbeeld. “Eén van de opportuniteiten die wij zien, is een opwaardering van ‘het melkhuisje’, de huidige horecagelegenheid in het park”, zegt Joachim. “Zowel naar architectuur als naar invulling sluit deze niet aan bij de kwaliteiten van het natuur die haar omgeeft. Gelegen aan de rand van de ballonvijver in het centrum van de drie groengebieden, lijkt de huidige locatie een ideale plek om een echte ontmoetingsplek te creëren. Een gebouw dat misschien niet enkel een horecazaak dient te zijn, maar ook de start kan zijn geleide wandelingen, een natuurcentrum voor scholen... De mogelijkheden lijken ons gezien de kwaliteiten van de omgeving groot.”

Enkele Aalsterse architectenbureaus maakten een ontwerp en visie en die zal zondag getoond worden. Objekt Architecten, De Bruyn Architecten, Atelier Kubiek en King Concept maakten een ontwerp.

Huisdierenzoo

In de rand van al deze inspirerende ideeën is er ook plaats voor entertainment. Om 10 uur is er ontbijt in het stadspark waarna om 11 uur een ‘generatieloop’ start. Verschillende generaties vormen een team en lopen rond de ballonvijver. Om 13 uur is er de prijsuitreiking en voorstelling van de ideeën van de architecten. Om 14 uur is er ZOO.AALST: de meest opmerkelijke huisdieren verzamelen in het stadspark. Er is een botanische wandeling met Bart Backaert, de architect van het stadspark. Om 15 uur is er een optreden van Yah Tararah, die een vrolijke balkan-sound brengt.