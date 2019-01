Zoektocht met sonarboot op Dender in Aalst naar vermiste persoon Koen Baten

De civiele bescherming en de cel vermiste personen is dinsdagnamiddag op de Dender in Aalst op zoek gegaan naar een vermiste persoon uit Aalst. Dinsdagochtend werd er ook al gezocht door de politie, maar dit leverde geen resultaat op. Daarom werd een sonarboot gevraagd en kwam ook de cel vermiste personen ter plaatse. Naar wie de civiele, politie en de cel op zoek zijn is op dit moment nog niet bekend, maar de persoon wordt wel al gezocht sinds dit weekdn.

Burgemeester Christoph D’Haese bevestigt de zoektocht op de Dender. “Het gaat inderdaad om een zoektocht met sonarboten op het water naar een onrustwekkende verdwijning", aldus D’Haese. “Meer informatie heb ik op dit ogenblik ook niet. Het zou niet meteen in de criminele sfeer te zoeken zijn, maar verder is het nog niet duidelijk", klinkt het. Ook de politie en de cel vermiste personen zelf willen niet meer informatie geven. De zoektocht begon omstreeks 17 uur en werd zopas gestaakt. Er werd nog niets aangetroffen in het water. Op een plaats werden ook duikers te water gelaten, maar werd er niets aangetroffen.

Of de persoon echt in het water is terechtgekomen, is nog niet duidelijk.