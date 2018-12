Zo zal de Houtkaai eruitzien na de komst van de nieuwe fietsersbrug Rutger Lievens

21 december 2018

13u55 1 Aalst De nieuwe fietsers- en voetgangersbrug over de Dender zal ook een metamorfose van de Houtkaai met zich meebrengen. De stad Aalst toont voor het eerst beelden van hoe het er zal uitzien na de bouw van de brug.

“De plannen voor de fiets- en voetgangersbrug over de Dender zitten in de finale fase en worden in januari voorgelegd aan de gemeenteraad. In het ontwerp is er aandacht voor de volledige publieke ruimte ter hoogte van de Vismijnsite op de Houtkaai”, zegt schepen van Openbare Werken Ann Van de Steen (Lijst A).

“Dit wordt het knooppunt voor fietsers komende van centraal Rechteroever naar de stationsomgeving op Linkeroever. We voorzien uiteraard verder een gebouw met lift en trappen, zodat ook voetgangers en mindervaliden toegang hebben tot de brug. Beide oevers zijn zo voor altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden”, zegt schepen van Mobiliteit Dylan Casaer (Lijst A) .

Het studiebureau LOLA Landscape Architects heeft inmiddels visuals gemaakt rondom de Vismijnsite en de Houtkaai. “Het is een plaats die heel veel kansen biedt tot mooie invulling: de ideale locatie voor een groen en speels rustpunt voor bewoners én bezoekers, vlakbij het water. Met dit ontwerp zou een mooi, bijna magisch plekje kunnen worden gecreëerd”, aldus schepen Van de Steen.

Het geheel wordt maximaal met planten ingevuld. Het ontwerp biedt de gelegenheid om rond en op de Vismijn een rustpunt en een plek van verpozing te hebben. “Het ontwerp is technisch haalbaar en het is aan de toekomstige ploeg om het principe van de luifel en het zitterras verder te onderzoeken alsook de kostenraming op te maken. Dit projectonderdeel is niet inbegrepen in het dossier van de fiets- en voetgangersbrug, maar zou een interessante meerwaarde betekenen”, zegt Van de Steen. “We hopen dat het nieuwe bestuur het ontwerp ter uitvoering zal goedkeuren.”