Zo'n 9.000 deelnemers voor groepsaankoop zonnepanelen 15 mei 2018

Bijna 9.000 Oost-Vlamingen schreven zich voor de derde groepsaankoop van zonnepanelen. De veiling vond plaats op 2 mei tussen verschillende op kwaliteit beoordeelde leveranciers. Zij konden hun beste bod uitbrengen voor een installatie inclusief plaatsing, aansluiting en elektrische keuring. Dankzij de grote groep geïnteresseerden werd een prijs geboden die gemiddeld 28,4% onder de marktprijzen ligt. Afhankelijk van de ligging en de grootte van de installatie, verdien je de kost van deze installatie gemiddeld op 6 jaar terug en bespaar je gemiddeld 600 euro op je energierekening in het eerste jaar. Gedeputeerde Peter Hertog, bevoegd voor Energie, reageert enthousiast: "Wij zijn erg blij met het resultaat van de veiling. Er werd een mooie korting behaald. Dankzij de voorbije groepsaankopen hebben we intussen bijna 6.000 zonnepanelensystemen geplaatst en goedgekeurd. Goed voor 4 .763 ton minder CO2-uitstoot per jaar. Hierdoor maken we met z'n allen verder werk van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. (FEL)