Zit Lander Wantens (Groen) na de verkiezingen in parlement? Rutger Lievens

27 januari 2019

12u22 0 Aalst Zit Lander Wantens (Groen) na de verkiezingen van mei in het Vlaams parlement? Het zou kunnen, want Wantens kreeg een strategisch goeie plaats op de Vlaamse lijst van de partij. Lander Wantens is de eerste opvolger, waardoor zijn kansen om in het parlement te geraken niet gering zijn.

“Op het ledencongres van Groen Oost-Vlaanderen werden vandaag de strategische plaatsen ingevuld voor de komende Vlaamse en federale verkiezingen. Op de Vlaamse lijst voor Groen prijken ook twee namen uit Aalst. Lander Wantens bekleedt de eerste en Fatma Yildiz de tweede opvolgersplaats”, zegt Peter Van Hove, voorzitter van Groen.

Lander Wantens is tevreden dat Aalst zo goed vertegenwoordigd is op de lijst. “75.000 mensen komen op straat voor het klimaat, 35.000 jongeren. Aan de klimaatgeneratie wil ik een stem geven in het parlement. Dat is mijn inzet voor alle progressief gezinden in onze provincie”, zegt hij.

Fatma Yildiz vindt dat de aanwezigheid van Groen in de Denderstreek uiterst belangrijk is. “De diversiteit in onze streek, in al haar facetten, is iets wat we moeten koesteren. Mensen die propageren dat samenleven in Aalst en omstreken zo moeilijk is, hebben het mis. Ik ga voor een inclusief verhaal, voor een samenleving waar iedereen dezelfde kansen krijgt”, zegt zij.

Vooral Wantens maakt plaats om uiteindelijk in het parlement te zetelen. Of het echt lukt zal afhangen van de score van Groen, of de partij mee regeert en of er een verkozene zijn zitje wil afstaan aan de eerste opvolger.