Zingende kok brengt liedje uit 08 juni 2018

David Timmermans (45) uit Aalst brengt onder de artiestennaam Storm de single 'Neem Nu Atlantis' uit. "Van opleiding ben ik kok, maar de liefde voor de muziek heeft me nooit losgelaten", zegt David. Muziek zit bij hem in de genen, want zijn vader Firmin was jarenlang drummer bij Johan Verminnen en de bezieler-drummer-zanger van de LSP Band. David zelf bereikte in 2000 de halve finale van de Baccarabeker en twee jaar later schopte hij het tot de finale van de Nekka Wedstrijd. "Sinds een paar jaar is de LSP Band 'on the road again' en hierbij kon ik af en toe proeven van optreden in professionele omstandigheden. Met coverband The Originals kon ik me verder uitleven op het podium", zegt David. (RLA)