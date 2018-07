Zin in een potje rugby langs de E40? Rutger Lievens

22 juli 2018

12u00 1 Aalst Langs de E40 in Erembodegem vind je dezer dagen enkele houten constructies die verdacht veel lijken op het doelhout van een rugbyveld.

Wie regelmatig op de E40 tussen Aalst en Brussel rijdt, zal ze al gezien hebben: de houten constructies langs beide kanten van de rijweg. Het lijken wel rugbydoelen te zijn, maar hou die ovalen bal toch maar even op stal. Want de houten constructies staan er natuurlijk in het kader van werken aan hoogspanningskabels die de autosnelweg kruisen. Concreet moeten ze voorkomen dat die kabels tijdens de werkzaamheden op de rijbaan terecht zouden komen.

Overigens staat ook in de Nachtegaalstraat in Erembodegem zo'n 'rugbydoel' opgesteld, in de buurt van het verkooppunt van Mercedes-Benz.