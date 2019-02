Zij maken de stoet: Thomas Van Belle (18) van De Zieke Zjieratten - Twiekierenniet (VIDEO) Rutger Lievens

26 februari 2019

15u22 1 Aalst Op 3 maart rijden al die mooie carnavalswagens door de straten voorbij en in een paar uur tijd is de stoet weer gepasseerd. We durven al eens vergeten dat er uren, dagen, weken en soms maanden werk in kruipt om al dat moois op tijd klaar te krijgen. Wij gingen op bezoek in de hallen bij de mannen en vrouwen die de stoet maken. Vandaag: Thomas Van Belle.

De kans is groot dat de 18-jarige Thomas Van Belle ‘s nachts droomt van ballen in alle kleuren van de regenboog. De jonge carnavalist is dezer dagen druk in de weer met het kleven van honderden balletjes aan de carnavalswagen van De Zieke Zjieratten - Twiekierenniet. “Hoeveel het er zijn, weet ik niet. Veel, dat ben ik zeker. Ik ben er drie avonden tot middernacht mee bezig geweest en het werk is nog niet klaar”, zegt hij. Thomas is wel van plan om door te werken tot carnaval. Hij is geen groentje in de stoet, ook al is hij nog maar 18. “Ik ga al van mijn acht jaar mee in de groep. Eerst als figurant, sinds een paar jaar werk ik ook mee in de carnavalshallen”, zegt hij.