Zij maken de stoet: Stijn Coppens (27) van Beplekt en Bespoeten (VIDEO) Rutger Lievens

21 februari 2019

13u29 1 Aalst Op 3 maart rijden al die mooie carnavalswagens door de straten voorbij en in een paar uur tijd is de stoet weer gepasseerd. We durven al eens vergeten dat er uren, dagen, weken en soms maanden werk in kruipt om al dat moois op tijd klaar te krijgen. Wij gingen op bezoek in de hallen bij de mannen en vrouwen die de stoet maken. Vandaag: Stijn Coppens.

Stijn Coppens is druk aan het schuren wanneer we passeren bij de carnavalswagen van Beplekt en Bespoeten. De stukjes isomo vliegen in het rond. De ogen, de haren en de rest van Stijn hangen vol witte schilfers. “Ik ben aan het schuren en dat is soms echt wel een beetje ‘klote’, omdat die schilfers in je ogen vliegen. Een masker en een veiligheidsbril opzetten? Het zou inderdaad misschien wel handig zijn”, geeft Stijn toe. “De isomo is aan elkaar geplamuurd en die voegen moet ik platschuren.”

Terwijl andere carnavalisten in de carnavalswerkhallen al veertig jaar carnavalswagens maken, moet het voor Stijn allemaal nog beginnen. “Ik ben 27 jaar nu en aspirant-lid bij deze groep. Ik wil hier graag bij zijn, want ik werk graag met mijn handen en de sfeer in de hallen is ook uniek”, zegt hij. “Of ik het veertig jaar zal volhouden zoals sommige anderen dat weet ik niet.”