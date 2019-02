Zij maken de stoet: Serge Monsieur alias ‘Spersj’ (VIDEO) Rutger Lievens

19 februari 2019

17u56 0 Aalst Op 3 maart rijden al die mooie carnavalswagens door de straten voorbij en in een paar uur tijd is de stoet weer gepasseerd. We durven al eens vergeten dat er uren, dagen, weken en soms maanden werk in steekt om al dat moois op tijd klaar te krijgen. Wij gingen op bezoek in de hallen bij de mannen en vrouwen die de stoet maken. Vandaag: De Spersj.

De koppensnijder, buiten Aalst zou dat woord een bloederige betekenis hebben, maar niet in de Ajuinenstad. Daar weet iedereen dat een koppensnijder de carnavalskoppen van de stoet maakt. Vingervlug met een mes door piepschuim (in Aalst zeggen ze isomo, nvdr.) snijden deze koppensnijders elke vorm die je maar wilt.

Een van die koppensnijders is Serge Monsieur. “Koppensnijders, ze zijn een uitstervend ras. Echt veel jeugd staat er niet klaar om dit te leren. Eigenlijk zijn we er nog met een stuk of vijf echt intensief mee bezig. Koppen en vormen snijden voor verschillende groepen. Ik vind het ideaal voor wie zich creatief wil uitleven. Ik heb het al doende geleerd”, zegt Serge.