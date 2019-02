Zij maken de stoet: Patrick Daubechies (65) alias ‘Den Bougie’ (VIDEO) Rutger Lievens

18 februari 2019

14u41 0 Aalst Op 3 maart rijden al die mooie carnavalswagens door de straten voorbij en in een paar uur tijd is de stoet weer gepasseerd. We durven al eens vergeten dat er uren, dagen, weken en soms maanden werk in steekt om al dat moois op tijd klaar te krijgen. Wij gingen op bezoek in de hallen bij de mannen en vrouwen die de stoet maken. Vandaag: Den Bougie.

Een van de ouderdomsdekens van de carnavalshallen is ongetwijfeld ‘Den Bougie’. Hij is bij iedereen gekend als Den Bougie, zijn echte naam is minder bekend: Patrick Daubechies. Hij is een van de mannen die de wagen van De Lodderoeigen aan het schilderen is op het moment van het interview. “Ik ben er al van in het begin bij, bij De Lodderoeigen. Al 49 jaar dus”, zegt Bougie (65 jaar). Tegenwoordig hoor je vaak groepen klagen dat hun leden alleen komen als het feest is en minder als er gewerkt moet worden. Feesten interesseert Den Bougie niet zo. “In de stoet lopen en het feest achteraf interesseert me minder. Op mijn leeftijd is het ook niet zo evident meer. Geef mij maar het werk aan de wagen. Geef mij maar de hallen”, zegt hij. Ondertussen is hij 49 jaar bezig en denkt hij stilaan aan zijn carnavalspensioen. “Ik zou graag nog twee jaar verder doen. Volgend jaar bestaan we 50 jaar en daarna komt onze 50ste stoet. Daarna is het werk voor mij af”, zegt hij.