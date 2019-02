Zij maken de stoet: Kurt De Valck van De Zwiejtzoel’n Rutger Lievens

28 februari 2019

14u51 0 Aalst Op 3 maart rijden al die mooie carnavalswagens door de straten voorbij en in een paar uur tijd is de stoet weer gepasseerd. We durven al eens vergeten dat er uren, dagen, weken en soms maanden werk in kruipt om al dat moois op tijd klaar te krijgen. Wij gingen op bezoek in de hallen bij de mannen en vrouwen die de stoet maken. Vandaag: Kurt De Valck.

In de carnavalswerkhallen zie je zowel traditionele werktuigen, zoals verfborstels of lasposten, als materiaal dat je niet direct zou linken aan praalwagenbouw. Zo is Kurt De Valck van de Zwiejtzoel’n druk in de weer met een haardroger wanneer we hem aanspreken. “Normaal laten we alles gewoon uitdrogen, maar soms als het snel moet gaan moet je een handje helpen. Dan pakken we de haardroger om het papier dat op de isomo geplakt is, sneller te laten drogen. Zo is het sneller klaar om te beschilderen”, legt Kurt uit. Hij werkt al vijf jaar in de carnavalsgroep aan praalwagens. “Afwisselend werkje. Soms plakken, soms verven en soms dus drogen met de haardroger”, zegt Kurt.