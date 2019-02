Zij maken de stoet: Karina Materne van Mismiejsterd (VIDEO) Rutger Lievens

22 februari 2019

20u21 0 Aalst Op 3 maart rijden al die mooie carnavalswagens door de straten voorbij en in een paar uur tijd is de stoet weer gepasseerd. We durven al eens vergeten dat er uren, dagen, weken en soms maanden werk in kruipt om al dat moois op tijd klaar te krijgen. Wij gingen op bezoek in de hallen bij de mannen en vrouwen die de stoet maken. Vandaag: Karina Materne.

De klassieke taakverdeling in carnavalsgroepen is meestal: mannen maken de wagen, vrouwen stikken het kostuum. Karina Materne van Mismiejsterd is een van de weinige vrouwen in de carnavalswerkhallen die aan de wagen meehelpt. “Leuk werkje, isomo schuren, ik amuseer me”, zegt ze. “Er zijn hier niet zoveel vrouwen maar ik trek me dat niet aan. Die mannen hebben vrouwen nochtans nodig hé. Om bij te sturen als het misloopt. Het is mijn eerste jaar bij een carnavalsgroep en ik heb de smaak te pakken”, zegt ze.