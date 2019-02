Zij maken de stoet: Herman De Neef (69) van De Matotten (VIDEO) Rutger Lievens

20 februari 2019

14u31 0 Aalst Op 3 maart rijden al die mooie carnavalswagens door de straten voorbij en in een paar uur tijd is de stoet weer gepasseerd. We durven al eens vergeten dat er uren, dagen, weken en soms maanden werk in steekt om al dat moois op tijd klaar te krijgen. Wij gingen op bezoek in de hallen bij de mannen en vrouwen die de stoet maken. Vandaag: Herman De Neef.

Een vaste waarde in de carnavalswerkhallen is Herman De Neef van De Matotten. 69 jaar oud is hij ondertussen en daarmee is Herman een van de oudsten in de hallen. Zijn groep, De Matotten, viert dit jaar haar vijftigste verjaardag. Herman is de wagen aan het ‘plakken’ als we hem interviewen. “We beplakken de isomo zodat je de structuur ervan niet meer ziet. Dat is mooier en zo kan je er beter op schilderen", zegt hij.

“Ik ben ondertussen 42 jaar lid van De Matotten en ik doe voort tot ik niet meer kan. Tot ze mij hier in een karretje moeten buitenrijden, blijf ik werken aan de wagen”, zegt Herman. Een echte bijnaam heeft hij niet. “Vroeger noemden ze mij Herman Plancopy. Mijn ouders waren zelfstandigen en hadden een winkel in tekengerief. Omdat er Plancopy op de gevel van onze winkel stond, noemden ze mij ‘Herman Plancopy’. De jonge generatie kent dat niet meer, Plancopy. De jonge gasten noemen mij nu soms ‘opa’”, glimlacht Herman.