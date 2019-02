Zij maken de stoet: Gil De Boeck van De Poipeplekkers (VIDEO) Rutger Lievens

25 februari 2019

15u05 1 Aalst Op 3 maart rijden al die mooie carnavalswagens door de straten voorbij en in een paar uur tijd is de stoet weer gepasseerd. We durven al eens vergeten dat er uren, dagen, weken en soms maanden werk in kruipt om al dat moois op tijd klaar te krijgen. Wij gingen op bezoek in de hallen bij de mannen en vrouwen die de stoet maken. Vandaag: Gil De Boeck.

In de praalwagens van carnaval Aalst gaat er heel wat mechaniek schuil. Specialist ter zake is Gil De Boeck van De Poipeplekkers, die dezer dagen druk bezig is met het juist afstellen van alle bewegingen op de praalwagens. De handjes moeten op het juiste moment omhoog en omlaag gaan, de monden van de carnavalspoppen moeten openvallen. Met Gil De Boeck hebben De Poipeplekkers een leerkracht Mechanica in de rangen die kennis van zaken heeft.

“Alles wat we doen in de hallen kan je leren in het VTI”, zegt Gil, die lesgeeft in het Aalsterse VTI. “Ik toon de leerlingen dat de kennis die we opdoen in de lessen ook echt kan worden gebruikt. Vaak is de afstand naar het bedrijfsleven wat te groot, dus neem ik ze mee naar de carnavalswerkhallen. Tijdens hun bezoek aan de hallen wordt de leerstof over pneumatische cilinders en energiekringen tastbaar”, zegt leerkracht Gil.