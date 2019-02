Zij maken de stoet: Dries Coppens van De Popollekes Rutger Lievens

27 februari 2019

15u21 0 Aalst Op 3 maart rijden al die mooie carnavalswagens door de straten voorbij en in een paar uur tijd is de stoet weer gepasseerd. We durven al eens vergeten dat er uren, dagen, weken en soms maanden werk in kruipt om al dat moois op tijd klaar te krijgen. Wij gingen op bezoek in de hallen bij de mannen en vrouwen die de stoet maken. Vandaag: Dries Coppens.

Dries Coppens (20) is al van in oktober druk aan het werk in de carnavalswerkhallen, waar hij werkt aan de wagen van De Popollekes. “Het is mijn tweede jaar in de groep. Vorig jaar was ik figurant, maar ik droom er al jaren van om echt te helpen bij de bouw van een carnavalswagen. Het is niet dat ik één bepaald werkje heb, ik heb isomo geplakt en nu ben ik aan het schilderen. In oktober moest er eerst nog afgebroken worden. Ik ben best wel fier op wat we hebben verwezenlijkt. Zo van niks naar een carnavalswagen, dat geeft een tof gevoel”, zegt hij.