Zij maken de stoet: Dieter Janssens van De Zwisjelmoizen Rutger Lievens

01 maart 2019

16u27 0 Aalst Op 3 maart rijden al die mooie carnavalswagens door de straten voorbij en in een paar uur tijd is de stoet weer gepasseerd. We durven al eens vergeten dat er uren, dagen, weken en soms maanden werk in kruipt om al dat moois op tijd klaar te krijgen. Wij gingen op bezoek in de hallen bij de mannen en vrouwen die de stoet maken. Vandaag: Dieter Janssens.

De Zwisjelmoizen maken als een van de enige groepen een carnavalswagen over de nationale politiek. Een van de creatievelingen bij De Zwisjelmoizen is Dieter Janssens. De groep zit in de laatste week goed op schema en is volop aan het afwerken nu. “De Zwisjelmoizen is gestart in 2001 bij de losse groepen. Ondertussen is het al onze 11de stoet als vaste groep”, zegt Dieter, die niet één afgebakende taak heeft bij de groep. “Het is misschien raar om te zeggen van jezelf, maar ik ga overal waar er een creatief ideetje nodig is. Als er geschilderd wordt en er is discussie over de kleur, dan vragen ze het aan mij. Als ze opgestart zijn, ga ik naar het volgende probleem. Ik denk dat een groep een goeie mix nodig heeft van creativiteit en doeners”, zegt Dieter.