Zeven kandidaten voor label ‘familievriendelijke horecazaak’ Rutger Lievens

28 maart 2019

15u46 0 Aalst Zeven Aalsterse horecazaken zouden graag het label ‘familievriendelijke horecazaak’ op hun voorruit kleven. De stad Aalst startte met het label om de zaken te promoten.

Voor de promotiestunt van de stad Aalst werd op 28 november 2018 de brochure ‘Met z’n allen aan tafel’ gelanceerd. In deze brochure vinden de uitbaters bepaalde tips & tricks om hun zaak om te toveren naar een aangename plaats waar ook kinderen zich welkom voelen.

Horecazaken die ambassadeur willen worden in Aalst, konden deze checklist invullen op de website van de stad om zo – na controle – het label van ‘familievriendelijke horecazaak’ te verkrijgen. Naast dit label krijgt de horecazaak in kwestie ook een fameus pretpakket met allerlei leuke spulletjes voor kinderen. De gebruikelijke potloden en tekenplaten van ‘ons Aalst’ ontbreken hier alvast niet in.

“Momenteel zijn er al zeven zaken die een aanvraag hebben gedaan, maar uiteraard zien wij dit aantal graag nog stijgen. Het label kan als leidraad dienen voor gezinnen bij hun keuze van horecazaak, want uiteindelijk kiezen de kinderen toch mee”, zegt schepen van Economie Katrien Beulens (CD&V).

Nicolas Van Cauteren, uitbater van café ’t Landhuis, heeft gisteren zijn pretpakket mogen ontvangen. “Wij kunnen deze actie van de stad zeker smaken, en beseffen de nood hiervan. Zelf hebben we vier kinderen en weten dus wat het is om met kindjes een hapje te gaan eten of iets te gaan drinken”, zegt hij.