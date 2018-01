Zestiger valt in Dender 02u34 0

Aan de Werf is zaterdagavond een Aalstenaar om een nog onbekende reden in de Dender gesukkeld. De man van 63 jaar belandde rond 19.45 uur in het water. De brandweer van Aalst werd verwittigd en kon de man snel uit het water halen. Hij werd met lichte onderkoelingsverschijnselen overgebracht naar het ziekenhuis. Hij verkeerde niet in levensgevaar. (KBD)