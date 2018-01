Zes mensen lopen lichte CO-intoxicatie op 26 januari 2018

In de Grotstraat in Aalst zijn woensdagavond een zes personen met een lichte CO-intoxicatie naar het OLV-ziekenhuis gebracht. De feiten speelden zich af rond 22 uur. Enkele personen waren aanwezig in de woning en hadden een petroleum-vuurtje in de woonkamer aangezet. De deuren waren allemaal afgesloten, waardoor de aanwezigen zich onwel begonnen te voelen. Hierop werden de hulpdiensten verwittigd die snel ter plaatse kwamen. Zes personen werden uiteindelijk afgevoerd voor een controle, maar ze waren wel al die tijd bij bewustzijn en er niet erg aan toe. De woning werd even verlucht en grondig gecontroleerd door de brandweer. (KBD)