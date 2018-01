Zes maanden cel voor partnergeweld 02u43 0 Aalst Een Aalstenaar is veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met uitstel voor partnergeweld.

De man sloeg op 1 augustus 2016 zijn vriendin in haar woning in Asse na een verhitte ruzie. In de weken daarop gebeurden er nog twee gewelddadige incidenten binnen het huishouden. Bovendien werd hij eerder al twee keer veroordeeld voor partnergeweld.





Alcoholprobleem

"De schuld van zijn alcoholprobleem", klonk het bij de verdedigng, "nu gaat alles beter. De twee zijn bovendien nog samen." Omdat hij zich ondertussen had laten behandelen hiervoor werd de opschorting gevraagd. Hier wilde de rechter echter niets van weten. "Het is niet omdat beklaagde sinds kort het licht gezien heeft dat een opschorting de gepaste reactie is", veegde de rechter het voorstel van tafel. (WHW)