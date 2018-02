Zes kippen doodgebeten door vos 07 februari 2018

In de Hoezekouterdreef in Aalst zijn afgelopen weekend een zestal kippen doodgebeten. Vermoedelijk gebeurde dit door een vos die zich schuil houdt in de buurt. Urbain Lenoir, die de kippen van zijn buurman verzorgt, merkte de dode dieren op en zag dat er meerdere koppen waren afgebeten. "Normaal gezien heb ik een sensor die de vos verjaagd, maar de batterijen waren waarschijnlijk op dat moment leeg waardoor de vos toch zijn slag kon slaan, anders zie je hem hier nooit niet. Vermoedelijk zijn sommige kippen overleden van de schrik. Er lagen ook heel wat pluimen los in het hok ", aldus Urbain. Waar de vos zich zou schuil houden is niet bekend, maar de man wil toch de buurtbewoners waarschuwen. "Ik weet niet of er nog mensen zijn die dieren hebben, maar het is aan te raden om waakzaam te zijn, zodat ook hun kippen niet worden dood gebeten", klinkt het. De sensor om de vos te verjagen is intussen opnieuw operatief. (KBD)