Zelfspot in de stoet: Wim Leerman mag geen gouverneur worden en gaat dan maar verkleed als ‘nieuwe Oost-Vlaamse gouverneur’ naar carnaval Rutger Lievens

03 maart 2019

15u03 0 Aalst Wim Leerman, die de nieuwe gouverneur had moeten worden maar werd gedwarsboomd door Open Vld, kan duidelijk nog altijd lachen met de situatie. Van Open Vld mag hij geen gouverneur van Oost-Vlaanderen worden, maar ze kunnen Wim Leerman niet verbieden met carnaval alvast de sjerp aan te trekken.

Zelfspot staat centraal met Aalst carnaval en het carnavalskostuum van Wim Leerman is daar zeker een goed voorbeeld van. De Aalsterse stadssecretaris zit op de tribune van carnaval als ‘Eiren nieven gouverneur’. En ‘Goedgekeurd door de blaa’. Open Vld ligt dwars bij de benoeming van Leerman als Oost-Vlaams gouverneur.

“Aalst carnaval is ironie en spot en dit is toch actueel. Maar laat het duidelijk zijn dat dit humoristisch bedoeld is en alleen in het kader van carnaval zou kunnen”, zegt Wim Leerman.